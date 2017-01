భారత్ నెంబర్ వన్: ఐదో స్ధానానికి దిగజారిన పాక్ ర్యాంకు

ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న పాకిస్థాన్ జట్టు మూడు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరిస్‌ను 0-3తో ఓటమి పాలైంది. దీంతో తాజా ఐసీసీ ర్యాంకుల్లో పాకిస్థాన్ రెండు స్ధానాలను కోల్పోయి ఐదో ర్యాంకుకు పడిపోయింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Pakistan has slipped two places to fifth position on the MRF Tyres ICC Test Team Rankings after a 3-0 loss to Australia which culminated with a 220-run defeat in Sydney on Saturday.