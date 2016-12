టెస్టుల్లో 12వ సెంచరీ: ఆసీస్ వ్యూహానికి అలీ అడ్డుకట్ట

మెల్ బోర్న్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో పాకిస్థాన్ పట్టు బిగుస్తోంది. రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి పాకిస్థాన్ జట్టు నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 142 పరుగులు చేసింది.

English summary

Opening batsman Azhar Ali led the way as Pakistan consolidated their first innings on a rain-hit second day of the second cricket Test against Australia here on Tuesday (Dec 27).