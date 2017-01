ఆ పరాటా మేకర్: ఇప్పుడు సూపర్ క్రికెటర్ అయ్యాడు!

పాకిస్థాన్‌లో ఇటీవల చాయ్‌వాలా సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం పొంది ఇప్పుడు ఏకంగా మోడల్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడు ఓ పరాటా మేకర్ పాకిస్థాన్ క్రికెట్‌లో సంచలనంగా మారుతున్నాడు.

English summary

After Arshad Khan, a chaiwala from Pakistan, became an internet sensation and went on to bag modelling contracts, a paratha maker from the land of outrageous pace bowlers is set to play cricket for Pakistan side.