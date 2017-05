పార్ధీవ్ పటేల్ సంచలనం: 'సెలక్టర్ల కోసం క్రికెట్ ఆడటం లేదు'

జూన్ 1 నుంచి ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జరుగుతున్న ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో వికెట్ కీపర్, బ్యాట్స్‌మెన్ పార్దీవ్ పటేల్‌కు చోటు దక్కని సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో పార్దీవ్ పటేల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

English summary

Wicket-keeper batsman Parthiv Patel may not have been selected for the upcoming Champions Trophy scheduled in England from June 1 even as a last-minute replacement but he says he does not play the game now with the sole intention of getting picked by the selectors.