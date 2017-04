భారీ నష్టం: బీసీసీఐకి పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు బెదిరింపులు

హైదరాబాద్: బీసీసీఐపై పీసీబీ బెదిరింపులకు పాల్పడుతోంది. పాకిస్థాన్‌తో ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌లు ఆడకపోవడం వల్ల కలిగిన భారీ నష్టాన్ని పూడ్చుకునేందుకు పరిహారం చెల్లించాలని దావా వేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు పాక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ చైర్మన్ ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నాడు.

PCB has told BCCI it is suing for compensation against BCCI's refusal to play bilateral series as per Agreement signed in 2014.