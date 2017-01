సాధించడానికి ఏం మిలిగింది: ధోనికి సెల్యూట్ చేసిన ఎమ్మెస్కే

పరిమిత ఓవర్ల కెప్టెన్సీని ధోని వదులుకోవడాన్ని జాతీయ సెలక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్ ఎమ్మెస్కే ప్రసాద్‌ సమర్థించాడు. సరైన సమయంలో ధోని కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్నాడని అభిప్రాయపడ్డాడు.

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 20:41 [IST]

English summary

The chairman of national selection committee MSK Prasad today hailed Mahendra Singh Dhoni's sense of "perfect timing" to quit as captain of limited overs formats and hinted at the mantle going to Virat Kohli.