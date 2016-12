పూజారి ఆశీస్సులు: అభిమానికి చిక్కిన కోహ్లీ-అనుష్క జోడీ

టీమిండియా టెస్టు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ తన ప్రేయసి, బాలీవుడ్ హీరోయిన్ అనుష్క శర్మతో కలిసి నూతన సంవత్సర వేడుకలను జరుపుకునేందుకు ఉత్తరాఖండ్ విహారయాత్రలో మునిగి తేలుతున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Virat Kohli and Anushka Sharma are bringing in the new year in the super fancy wellness resort and spa in Dehradun, but that doesn’t mean they’re hold up there. The couple decided to take a walk in the wintry night and one of their many fans, promptly got the photo and put it up on social media.