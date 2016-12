ఫోటోలు: 2016 ఐసీసీ అవార్డుల విజేతలు వీరే

2016 సంవత్సరానికి గాను సర్ గ్యారీఫీల్డ్ సోబర్స్ ఐసీసీ క్రికెటర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డుని టీమిండియా ఆఫ్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ సొంతం చేసుకున్నాడు.

English summary

India's frontline spinner Ravichandran Ashwin on Thursday (Dec 22) was awarded Sir Garfield Sobers Trophy for the ICC Cricketer of the Year 2016 and also named the Test cricketer of the year.