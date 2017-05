క్రికెట్‌లో బెట్టింగ్, స్పాట్ ఫిక్సింగ్ లాంటి అనైతిక కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాల్సిన బాధ్యత ఆటగాళ్లదేని మాజీ ఓపెనర్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ అన్నాడు. ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా ఢిల్లీ,

English summary

Former swashbuckling batsman Virender Sehwag has said it was up to the individual players to keep away from activities such as betting and spot-fixing after the scourge resurfaced during the ongoing Indian Premier League on Thursday.