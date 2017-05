తక్కువ సంఖ్యలో అభిమానుల హాజరు: మిథాలీ ఆవేదన

మహిళా క్రికెట్ మ్యాచ్‌లను టెలివిజన్ కవరేజి ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయకపోవడంతో స్టేడియాల్లో ప్రేక్షకుల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుందని టీమిండియా మాహిళా జట్టు కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ పేర్కొంది.

English summary

India women’s cricket team captain has blamed the poor attendance in international matches on the lack of television coverage afforded to ladies cricket. Speaking to the local media after sealing the quadrangular series in South Africa, the Indian skipper said, “Back in India, we do have a lot of people coming and watching the matches.