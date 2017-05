ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో క్వాలిఫయిర్-1 మ్యాచ్ ముగిసింది. ఇక ఎలిమినేటర్‌కు రంగం సిద్ధమైంది. క్వాలిఫయర్‌లో ఓడిన జట్టుకు ఉన్నట్లు ఇక్కడ మరో అవకాశం ఉండదు.

English summary

Kolkata Knight Riders (KKR) will have to get back to their winning ways when they take on defending champions Sunrisers Hyderabad (SRH) in the Indian Premier League (IPL) 2017 Eliminator at the M Chinnaswamy Stadium here on Wednesday (May 17).