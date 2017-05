ఐపీఎల్ ఫైనల్ ప్రివ్యూ: రోహిత్ వర్సెస్ స్మిత్, ధోనీ, హోరాహోరీనే!

ఇప్పటికే రెండు ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ టైటిళ్లను దక్కించుకున్న ముంబై ఇండియన్స్.. రైజింగ్ పుణె సూపర్‌జెయింట్స్(ఆర్పీఎస్) నుంచి ఐపీఎల్-10 ఫైనల్లో గట్టి పోటీనే ఎదుర్కోనుంది. ఐపీఎల్ 10ఫైనల్ మ్యాచ్

English summary

Aiming to win their third title, the formidable Mumbai Indians (MI) will face an imposing challenge from the Rising Pune Supergiant (RPS) in what promises to be a riveting 'Grand Finale' of the 10th Indian Premier League (IPL) on Sunday (May 21).