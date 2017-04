ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా మంగళవారం రాజ్ కోట్ వేదికగా గుజరాత్‌ లయన్స్, రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌ జరుగనుంది.

English summary

Struggling to find form after three losses in four matches, Gujarat Lions would look to make the home advantage count when they take on Royal Challengers Bangalore (RCB) in their IPL 2017 match here tomorrow (April 18).