హైదరాబాద్ Vs ఢిల్లీ: ప్రతీకారం తీర్చుకుంటారా?

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా బుధవారం సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్, ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ సీజన్‌లో ఐదు మ్యాచ్‌లు ఆడిన హైదరాబాద్‌ మూడు విజయాలు సాధించింది.

గురువారం (April 20) మ్యాచ్ - Punjab Vs Mumbai in Indore - 8 PM హైదరాబాద్ తదుపరి మ్యాచ్ - Vs Pune in Pune on April 22 (Saturday) - 4 PM ఢిల్లీ తదుపరి మ్యాచ్ - Vs Mumbai in Mumbai on April 22 (Saturday) - 8 PM

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 17:33 [IST]

English summary

Delhi Daredevils (DD) will be aiming to display more impact in their batting department as they face a formidable challenge from defending champions Sunrisers Hyderabad (SRH) in an IPL encounter, here tomorrow (April 19).