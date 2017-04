ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శుక్రవారం గుజరాత్ లయన్స్, కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరగనుంది.

కోల్ కతా తదుపరి మ్యాచ్ - Vs Bangalore in Kolkata on April 23 (Sunday) - 8 PM గుజరాత్ తదుపరి మ్యాచ్ - Vs Punjab in Rajkot on April 23 - 4 PM

English summary

High on confidence following a hat-trick of victories, two-time champions Kolkata Knight Riders (KKR) would look to continue their winning streak when they face struggling Gujarat Lions (GL) in a battle between the top and bottom-placed teams of the ongoing Indian Premier League (IPL) 2017, here tomorrow (April 21).