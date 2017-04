జట్ల వివరాలు:

రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్

Steve Smith (captain), Faf du Plessis, Adam Zampa, Usman Khawja, MS Dhoni (wicketkeeper), Ajinkya Rahane, Ashok Dinda, Ankus Bains, Rajat Bhatia, Ankit Sharma, Ishwar Pandey, Jaskarn Singh, Baba Aparajith, Deepak Chahar, Mayank Agarwal, Dnaiel Christian, Lockie Ferguson, Ben Stokes and Manoj Tiwary.

Mahendra Singh Dhoni's form will remain in focus when the struggling Rising Pune Supergiant (RPS) square off against defending champions Sunrisers Hyderabad in an IPL 2017 encounter here tomorrow (April 22).

సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్:

David Warner (captain), Tanmay Agarwal, Ricky Bhui, Bipul Sharma, Ben Cutting, Shikhar Dhawan, Eklavya Dwivedi, Moises Henriques, Deepak Hooda, Chris Jordan, Siddharth Kaul, Bhuvneshwar Kumar, Ben Laughlin, Abhimanyu Mithun, Mohammad Nabi, Mohammed Siraj, Mustafizur Rahman, Ashish Nehra, Naman Ojha (wicketkeeper), Rashid Khan, Vijay Shankar, Barinder Sran, Pravin Tambe, Kane Williamson and Yuvraj Singh.



మ్యాచ్ ప్రారంభం 4 PM IST - LIVE on Sony SIX, Sony Max, Sony ESPN

రాత్రి 8 గంటలకు - Mumbai Vs Delhi in Mumbai

ఆదివారం మ్యాచ్‌‌లు (April 23):

Gujarat Vs Punjab in Rajkot - 4 PM

Kolkata Vs Bangalore in Kolkata - 8 PM

పూణె తదుపరి మ్యాచ్ - Vs Mumbai in Mumbai on April 24 (Monday) - 8 PM

హైదరాబాద్ తదుపరి మ్యాచ్ - Vs Bangalore in Bengaluru on April 25 (Tuesday) - 8 PM