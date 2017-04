ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా మంగళవారం సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుతో తలపడనుంది. ఢిల్లీ మినహా అన్ని జట్లు తొలి ఏడు మ్యాచ్‌లు ఆడేశాయి.

బెంగళూరు తదుపరి మ్యాచ్ - Vs Gujarat on Aprill 27 (Thursday) in Bengaluru - 8 PM హైదరాబాద్ తదుపరి మ్యాచ్ - Vs Punjab on April 28 (Friday) in Mohali - 8 PM

మ్యాచ్ ప్రారంభం రాత్రి 8 గంటలకు - Live on Sony SIX, Sony Max, Sony ESPN బుధవారం (April 26) మ్యాచ్‌లు - Pune Vs Kolkata in Pune - 8 PM

English summary

Stung by a batting debacle, Royal Challengers Bangalore (RCB) have the onerous task of picking up pieces when they face defending champions Sunrisers Hyderabad (SRH) tomorrow (April 25), with a singular aim of keeping their hopes alive in the Indian Premier League (IPL) 2017.