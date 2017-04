కోహ్లీసేనకు చావో రేవో: చిన్నసామిలో గుజరాత్ గర్జిస్తుందా?

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో భాగంగా గురువారం రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు, గుజరాత్‌ లయన్స్‌ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.

English summary

Staring at elimination after an inexplicable batting collapse followed by a wash-out, Royal Challengers Bangalore will be aiming for revival when they clash against out-of-sorts Gujarat Lions in an IPL match here tomorrow (April 27).