పూణెతో మ్యాచ్: కోహ్లీని విజయం వరిస్తుందా? (ఫోటోలు)

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శనివారం సాయంత్రం 4 గంటలకు పూణె, బెంగళూరు జట్ల తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌కి పూణెలోని మహారాష్ట్ర క్రికెట్ స్టేడియం ఆతిథ్యమిస్తోంది.

English summary

Royal Challengers Bangalore (RCB) will be striving to keep their play-off hopes alive when they meet an equally inconsistent Rising Pune Supergiant (RPS) in an Indian Premier League (IPL) 2017 encounter, here tomorrow (April 29).