పరువు కోసం పాకులాట!: బెంగళూరు గెలుస్తుందా?

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శుక్రవారం కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌, రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్లు తలపడుతున్నాయి. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది.

బెంగళూరు తదుపరి మ్యాచ్ - Vs Kolkata in Bengaluru on May 7 (Sunday) 4 PM పంజాబ్ తదుపరి మ్యాచ్ - Vs Gujarat in Mohali on May 7 - 8 PM

శనివారం (May 6) మ్యాచ్‌లు: Hyderabad Vs Pune in Hyderabad - 4 PM Delhi Vs Mumbai in Delhi - 8 PM

English summary

With an aim to stay relevant till the business end, a desperate Kings XI Punjab will be aiming a comprehensive victory against a down and out Royal Challengers Bangalore (RCB) in an Indian Premier League (IPL) 2017 match, here tomorrow (May 5).