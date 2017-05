ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా సోమవారం సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్, ముంబై ఇండియన్స్‌తో తలపడనుంది. ప్లే ఆఫ్స్‌లో చోటే లక్ష్యంగా సన్‌రైజర్స్ ఈ మ్యాచ్‌‌లోకి బరిలోకి దిగుతోంది.

ముంబై తదుపరి మ్యాచ్ - Vs Punjab in Mumbai on May 11 at 8 PM IST

హైదరాబాద్ తదుపరి మ్యాచ్ - Vs Gujarat in Kanpur on May 13 at 4 PM IST

English summary

Defending champions Sunrisers Hyderabad will be desperate to win their final home match here on Monday (May 8) against top-placed Mumbai Indians in order to seal their play-offs berth of the ongoing Indian Premier League (IPL).