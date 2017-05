ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో లీగ్ దశ మ్యాచ్‌లు ముగింపు దశకు వచ్చాయి. దీంతో లీగ్ స్టేజిలో పదో సీజన్‌ను కీలక మలుపు తిప్పే కీలక మ్యాచ్‌ మ్యాచ్ కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్, ముంబై ఇండియన్స్ జట్ల మధ్య గురువారం జరుగుతుంది.

English summary

Kings XI Punjab (KXIP) will once again be facing a 'do-or-die' situation during their penultimate round encounter against table toppers Mumbai Indians (MI) in the Indian Premier League (IPL) 2017, here tomorrow (May 11).