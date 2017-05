ఐపీఎల్: ఢిల్లీపై పూణె దూకుడు కొనసాగుతుందా? (ఫోటోలు)

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శుక్రవారం రైజింగ్‌ పుణే సూపర్‌జెయింట్‌ శుక్రవారం ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్‌తో తలపడనుంది. వరుసగా నాలుగు విజయాలు సాధించిన పూణె ఈ మ్యాచ్‌లో అదే జోరుని కొనసాగించాలని యోచనలో ఉంది.

English summary

Rising Pune Supergiant (RPS) will aim to secure a play-off spot while Delhi Daredevils (DD) will only have pride to play for when they meet in their Indian Premier League (IPL) 2017 encounter at the Feroz Shah Kotla here on Friday (May 12).