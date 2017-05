ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో భాగంగా శనివారం సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌, గుజరాత్‌ లయన్స్‌తో తలపడనుంది. ప్లే ఆఫ్ బెర్తె లక్ష్యంగా ఈ మ్యాచ్‌లో సన్ రైజర్స్ బరిలోకి దిగుతుంది. ముంబై ఇండియన్స్‌పై చివరి మ్యాచ్‌లో

English summary

Sunrisers Hyderabad (SRH) will aim to go for the kill and cement their place in the top four when they face Gujarat Lions (GL) in their last league tie of the Indian Premier League (IPL) 2017 here on Saturday (May 13).