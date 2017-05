ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో టైటిల్ పోరుకు ముందు జరిగే క్వాలిఫయిర్-2 మ్యాచ్ కీలకంగా మారింది. బెంగళూరులోని చిన్నసామి స్టేడియంలో జరగనున్న ఈ క్వాలిఫయిర్-2 మ్యాచ్‌లో ఐపీఎల్ మాజీ విజేతలైన ముంబై ఇండియన్స్,

Story first published: Friday, May 19, 2017, 15:57 [IST]

English summary

Two-time champions Kolkata Knight Riders (KKR) would be eager to avenge their twin defeats in the league stage when they face old foes Mumbai Indians (MI) in the IPL 2017 Qualifer 2 here tomorrow (May 19).