టీమిండియా స్టార్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ తన కళ్లను దానం చేయడానికి అంగీకరించాడు. ఈ మేరకు చెన్నైలోని రాజన్ ఐకేర్‌ హాస్పిటల్‌‌లో నేత్రదానంపై నిర్వహించిన అవగాహన ప్రచార సభలో పాల్గొన్నాడు.

This eye donation has been on @prithinarayanan dream list for a long time now. #letscontribute pic.twitter.com/nh9Q0PbJDZ

English summary

Cricketer Ravichandran Ashwin pledged to donate his eyes during an eye donation awareness campaign held by Rajan Eye Care Hospital on Saturday.