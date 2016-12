ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ స్ఫిన్నర్లలో అశ్విన్ ఒకడని కితాబిచ్చాడు. అయితే అశ్విన్ బౌలింగ్ వేసేటప్పుడు బంతిని గాల్లో మరింత సేపు ఫ్లైట్‌ చేసేందుకు యత్నించాలని భారత స్పిన్ గ్రేట్ ఎర్రాపల్లి ప్రసన్న.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Indian spin great Erapalli Prasanna has called Ravichandran Ashwin the world's best spinner currently but urged the premier off-break bowler to give the ball more air.