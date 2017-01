16 ఏళ్ల పాటు సేవలందించిన రాహుల్ ద్రవిడ్‌ను అభిమానులు ముద్దుగా ద వాల్, మిస్టర్ డిపెండ‌బుల్, కెప్టెన్ కూల్‌గా పిలుచుకుంటారు. బుధవారం ద్రవిడ్ తన 44వ పుట్టిన‌రోజును జరుపుకుంటున్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Rahul Dravid with the prestigious ICC Test & ICC Player of the Year awards, 2004. He was the first Indian cricketer to do so. #RahulDravid pic.twitter.com/y2cvfKAfRb

English summary

One of the finest players of Indian cricket Rahul Dravid turned 44 on Wednesday (Jan 11). In his 16-year long cricketing career, the former classical batsman from India was given several nicknames such as 'The Wall', 'Mr Dependable and 'Captain Cool'.