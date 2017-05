తాను బ్యాటింగ్ చేస్తున్న వీడియోలను ఎక్కువగా చూడొద్దని, తదుపరి మ్యాచ్‌లో నాటౌట్‌గా నిలవాలని ఢిల్లీ మెంటార్ రాహుల్ ద్రవిడ్ ఇచ్చిన సలహాతో రిషబ్ పంత్‌, సంజూ శాంసన్ చెలరేగారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

INTERVIEW: When the legendary Dravid told his boys @RishabPant777 & @IamSanjuSamson not to bat like him - by @PrajPP https://t.co/AWj4dRARYP pic.twitter.com/SP6FS98UPx

English summary

Delhi Daredevils (DD) mentor Rahul Dravid has a piece of advice for youngsters Rishbah Pant and Sanju Samson, that is not to bat like him in the Indian Premier League (IPL) 2017.