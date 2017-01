44వ పడిలోకి ద్రవిడ్: శుభాకాంక్షలతో హోరెత్తిన ట్విట్టర్

టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్, అండర్-19 కోచ్ రాహుల్ ద్రవిడ్ బుధవారం 44వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఈ సందర్భంగా మాజీ క్రికెటర్లతో పాటు ప్రస్తుత క్రికెటర్లు రాహుల్ ద్రవిడ్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 11:37 [IST]

English summary

As former India captain Rahul Dravid turned 44, cricketers and fans wished 'The Wall' on his birthday on Wednesday (January 11). Dravid, who is one of the greatest middle-order classical batsmen of all time, has played 164 Tests and amassed 13,288 runs.