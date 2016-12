తన బౌలింగ్‌ను ఎదుర్కొన్న వాళ్లతో టీమిండియా మాజీ క్రికెట్ దిగ్గజాలు రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌, వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్‌లే అత్యుత్తమ బ్యాట్స్‌మెన్లని పాకిస్థాన్ పేసర్ మహ్మద్‌ ఆసిఫ్‌ పేర్కొన్నాడు.

English summary

Pakistan's tainted pace bowler Mohammad Asif has described former India stars Rahul Dravid and VVS Laxman as technically the best batsmen he bowled to in his roller-coaster career. Asif's career hit rock bottom in 2010 when he was banned for five years from the sport, and subsequently jailed, for spot-fixing.