వెలుగులోకి మరో యువ క్రికెటర్: ఎవరీ రాహుల్ త్రిపాఠి (ఫోటోలు)

ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో సీనియర్ ఆటగాళ్లతో పోలిస్తే యువ ఆటగాళ్లు సత్తా చాటుతున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా బుధవారం కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో మరో యువ ఆటగాడు సత్తా చాటాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Caaptain Steve Smith revelled on the find that Rahul Tripathi has been in this Indian Premier League season for Rising Pune Supergiant after the rookie batsman powered his team to a four-wicket win over Kolkata Knight Riders at the Eden Gardens on Wednesday.