మెల్ బోర్న్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియా, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా టెస్టు కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్ అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నాడు.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 11:54 [IST]

English summary

A Melbourne thunderstorm has rained on Australian captain Steve Smith's parade on day four of the Boxing Day Test.