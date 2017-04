క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్‌కు తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Thank you Thalaiva. Hope you enjoy this in Tamil. @superstarrajini #TamilTrailer https://t.co/eeUpqIA8mW https://t.co/x75DK1LpmJ

Dear @sachin_rt , my best wishes for the success of 'Sachin ... a billion dreams'. God bless.

English summary

Superstar Rajinikanth has wished Sachin Tendulkar for his upcoming biographical documentary Sachin: A Billion Dreams. The Tamil Superstar took to Twitter to wish the master blaster.