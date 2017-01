అరుదైన ఘనత: సచిన్ ఎలైట్ జాబితాలోకి పృధ్వీ షా

ముంబైకి చెందిన 17 ఏళ్ల ఓపెనర్ పృధ్వీ షా అరుదైన ఘనతను సాధించాడు. అరంగేట్రం చేసిన రంజీ మ్యాచ్‌లోనే సెంచరీ సాధించాడు.

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 16:00 [IST]

English summary

Mumbai's 17-year-old opener Prithvi Shaw today (January 5) hit a century to join an elite list of cricketers that includes batting legend Sachin Tendulkar.