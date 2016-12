చెన్నై వీరులు విఫలం: నాయర్ 14, రాహుల్ 4

ఐదు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరిస్‌లో భాగంగా చెన్నైలో జరిగిన చివరి టెస్టులో పరుగుల సునామీ సృష్టించిన కర్ణాటక బ్యాట్స్‌మెన్లు కేఎల్‌ రాహుల్‌, కరుణ్‌ ‌నాయర్‌‌లు రంజీ ట్రోఫీలో విఫలమయ్యారు.

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 13:24 [IST]

English summary

With medium pacer Ashwin Crist picking up 6-31, Tamil Nadu bundled out Karnataka for barely 88 runs before posting 111 for four wickets in reply on the opening day of their Ranji Trophy cricket quarter-final match here on Friday (December 23).