సిక్స్ కొట్టిన అలీ: అశ్విన్ టాప్, స్మిత్ ర్యాంకు పదిలం

2016 సంవత్సరానికి గాను ఐసీసీ ప్రకటించిన టెస్టు ర్యాంకింగ్స్‌లో ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్ నెంబర్ వన్ స్ధానంలో నిలిచాడు.

English summary

The Indian spin duo of Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja held on to the top two positions in the ICC Test bowlers rankings, while the national team ended the year as the numero uno side in the latest list issued here.