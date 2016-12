ఆరుసార్లు ఔట్: చెన్నై టెస్టులో జడేజా మరో ఘనత

భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య చెన్నైలో జరుగుతున్న చివరి టెస్టు ఐదో రోజున టీమిండియా ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నాడు.

Tuesday, December 20, 2016

Ravindra Jadeja’s dismissal of Alastair Cook on Day 5 of the fifth Test between India and England in Chennai marked his 102th scalp in the longest format of the game. At the same time, it also marked the fourth instance in this series when the English skipper was sent packing by the spinner.