ఒకే రికార్డుని రెండు సార్లు నెలకొల్పిన ఆటగాళ్లు వీరే (ఫోటోలు)

హైదరాబాద్ వేదికగా ఆదివారం జరిగిన పైనల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ చరిత్ర సృష్టించింది. చివరి బంతి వరకు ఉత్కంఠగా సాగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ ఒక పరుగు తేడాతో విజయం సాధించింది.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 12:54 [IST]

English summary

Mumbai Indians (MI) captain Rohit Sharma has set a new record after winning the Indian Premier League (IPL) 2017 title here last night (May 21).