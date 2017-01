మాజీ టెస్టు కెప్టెన్ రికీ పాంటింగ్ అసిస్టెంట్ కోచ్‌గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఫిబ్రవరిలో శ్రీలంకతో జరగనున్న టీ20 సిరిస్‌కు ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు పాంటింగ్‌ .

Former Test skipper Ricky Ponting has been appointed as an assistant coach to the Australia Twenty20 international squad for next month's series against Sri Lanka, Cricket Australia said on Sunday (Jan 1).