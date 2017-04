ఐపీఎల్ పదో సీజన్‌లో దాదాపుగా సగం మ్యాచ్‌లు ముగిశాయి. దీంతో ఐపీఎల్‌లో రాణిస్తోన్న ఆటగాళ్ల ప్రదర్శన ఆధారంగా ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్ రికీ పాంటింగ్ ఐపీఎల్‌లో తన "Best XI" జట్టుని ఎంపిక చేశాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

With the Indian Premier League (IPL) 2017 crossing the halfway mark, in terms of matches, former Australian captain Ricky Ponting has picked his "Best XI" based on the performances so far in the 10th edition of the cash-rich Twenty20 tournament.