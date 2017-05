సాధారణంగా దూకుడుగా ఆడుతున్న ఆటగాడు అవుటైతే చాలా మంది మంది కెప్టెన్లు స్టేడియంలో సంబరాలు చేసుకోవడం మనం చూశాం.

English summary

Rishabh Pant's 43-ball 97 will go down in history as one of the best knocks played in the India Premier League, across 10 seasons. And it's not us mere mortals saying that.