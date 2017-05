ప్రత్యేకమైన టాలెంట్: 'యువరాజ్, రైనా కలయికే రిషబ్ పంత్'

యువ క్రికెటర్ రిషబ్ పంత్‌లో 'ప్రత్యేక టాలెంట్' ఉందని క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ ప్రశంసలతో ముంచెత్తాడు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో రైజింగ్ పుణె, ముంబై ఇండియన్స్ జ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Former India captain and batting legend Sachin Tendulkar today (May 21) heaped praise on youngster Rishabh Pant, calling him a "special talent".