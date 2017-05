ఏడు పరుగులతో సెంచరీ మిస్: విచారం లేదన్న త్రిపాఠి

ఏడు పరుగుల తేడాతో ఐపీఎల్‌లో తొలి సెంచరీని మిస్ చేసుకున్నప్పటికీ ఎటువంటి విచారం లేదని రైజింగ్ పూణె సూపర్ జెయింట్ యువ క్రికెటర్ రాహుల్ త్రిపాఠి అన్నాడు.

English summary

Rahul Tripathi has caught everybody's attention n in the Indian Premier League this season thanks to his exploits with the bat for Rising Pune Supergiant. Tripathi may have missed out on a maiden IPL hundred on Wednesday but his 93 off 52 balls was as good an innings we have seen this year.