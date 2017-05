ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) పదో సీజన్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు. ఐపీఎల్‌లో నాలుగువేల పరుగుల క్లబ్‌లో చేరిన నాలుగో ఆటగాడిగా గుర్తింపు సాధించాడు.

English summary

Rohit Sharma became the fourth batsman to score 4000 runs in the Indian Premier League, joining the likes of Suresh Raina, Virat Kohli and Gautam Gambhir in the prestigious list.