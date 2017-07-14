WWE: రోహిత్ శర్మ అందుకున్న అరుదైన గిఫ్ట్‌ ఏంటో తెలుసా!

హైదరాబాద్: ఇండియన్ ప్రిమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) టైటిల్ను మూడోసారి గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు ఓ అరుదైన బహుమతిని అందుకుంది. డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ సీఓఓ ట్రిపుల్ హెచ్ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం వరల్డ్ హెవీవెయిట్ చాంపియన్షిప్ బెల్ట్ను ముంబై జట్టు కోసం పంపించాడు. గత మే నెలలో ముంబై జట్టు ఐపీఎల విజేతగా నిలిచిన నేపథ్యంలో ఆ జట్టుకు ఓ బహుమతి ఇస్తానని ట్రిపుల్ హెచ్ ట్వీట్ చేశాడు.
Congratulations, @mipaltan. @WWE has something headed your way! @WWEIndia https://t.co/Isjf4gmh1T— Triple H (@TripleH) 22 May 2017
అయితే ఆ బహుమతి ఏంటో చెబుతూ ముంబై ఇండియన్స్ అభిమానులకు చెబుతూ ఇప్పటికే ఆ గిప్ట్ని ఇండియాకు పంపించినట్లు అతను మరో ట్వీట్ చేశాడు. ఆ గిప్ట్ ఏంటంటే వరల్డ్ హెవీవెయిట్ చాంపియన్షిప్ బెల్ట్. ఈ బెల్ట్పై రెండు ముంబై ఇండియన్స్ లోగోలు కూడా ఉన్నాయి. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం బెల్ట్ను పంపిస్తున్నట్లు ట్రిపుల్ హెచ్ ట్వీట్ చేశాడు.
.@MIPaltan @ImRo45 as promised, the @WWE Title is on its way... Congratulations! @WWEIndia pic.twitter.com/Zkq3bSmPah— Triple H (@TripleH) 13 July 2017
ఈ బహుమతిని అందుకున్న ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ సీఓఓ ట్రిపుల్ హెచ్కి ధన్యవాదాలు చెబుతూ ట్విట్టర్లో పోస్టు చేసింది. మరోవైపు ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఆ బెల్ట్తో కలిసి దిగిన ఫోటోలను అభిమానుల కోసం ట్విట్టర్లో పోస్టు చేశాడు.
😲 This is unreal, to be holding this championship belt from the champion himself. Lot of fond memories. Thank you @TripleH & @WWE @mipaltan pic.twitter.com/AMONfJn7tB— Rohit Sharma (@ImRo45) 14 July 2017
Here it is! Thank you, @TripleH & @WWE for this amazing gesture! @WWEIndia @ImRo45 #CricketMeriJaan pic.twitter.com/025TYjMdHC— Mumbai Indians (@mipaltan) 14 July 2017
Paltan, doesn't the WWE Championship belt look amazing with Mumbai Indians on it? 🙌🏻 #CricketMeriJaan pic.twitter.com/mZo8ka3URU— Mumbai Indians (@mipaltan) 14 July 2017
ట్రిపుల్ హెచ్ ఇలా హెవీవెయిట్ చాంపియన్షిప్ బెల్ట్ను గిఫ్ట్గా ఇవ్వడం ఇదే తొలిసారి కాదు. గతంలో ఎన్బీఏ చాంపియన్షిప్ గెలిచిన గోల్డెన్ స్టేట్ వారియర్స్కు, ఇంగ్లిష్ ప్రిమియర్ లీగ్ విజేతలు చెల్సీ టీమ్కు కూడా అతను బెల్ట్లు పంపించడం విశేషం.
Congratulations to John Terry and @ChelseaFC on winning the @PremierLeague! pic.twitter.com/22G7R32emY— Triple H (@TripleH) 20 May 2017