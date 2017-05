హైదరాబాద్ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ సమిష్టిగా రాణించి ఐపీఎల్ పదో సీజన్ విజేతగా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Individual brilliance can win a side few games but what is needed to win a tournament is team work, said Mumbai Indians captain Rohit Sharma after his side lifted their third Indian Premier League title, here.