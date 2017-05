టీమిండియా బ్యాట్స్‌మెన్ రోహిత్‌ శర్మ ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో ఓపెనింగ్‌ ఇన్నింగ్స్ ఆడటంలో ఇబ్బంది పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని మాజీ కెప్టెన్ అజాహరుద్దీన్ అన్నారు

English summary

Expressing his concern over Rohit Sharma's form in the ongoing Indian Premier League (IPL) 2017, former India captain Mohammed Azharuddin feels the India batsman might struggle opening innings at the Champions Trophy 2017.