విరాట్ కోహ్లీ - అనుష్క శర్మల అనంతరం బెంగళూరు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ జట్టులో మరో ఆటగాడు పెళ్లికి సిద్ధమయ్యాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Sachin Baby Proposes To His Girlfriend In This Heartfelt Video.