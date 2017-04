క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ సోమవారం 44వ పుట్టిన రోజుని జరుపుకుంటున్నాడు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు పలువురు అభిమానులు, సెలబ్రిటీలు బర్త్ డే విషెస్ తెలిపారు.

English summary

Sachin Tendulkar is a global phenomenon who has captured the heart of our nation and is regarded as one of the greatest cricket sensation of all time. His inspiring story is nothing less than exceptional and every content piece from his upcoming film has been creating increasing anticipation among audiences.